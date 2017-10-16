Пару слов про 11 октября

«11 октября» признан Международным днём каши. Говорят, что праздник каши впервые стали отмечать в Великобритании, поскольку англичане известны своей любовью к овсянке. Постепенно эта традиция распространилась по всему миру, и каждый год 11 октября в кафе и ресторанах разных стран подают оригинальные и изысканные блюда из круп или хлопьев.

В этот день устраиваются турниры и чемпионаты по приготовлению каш, в которых опытные кашевары состязаются в кулинарном мастерстве. Не менее популярны соревнования на лучшего едока, поскольку каши могут быть настолько вкусно приготовлены, что от них невозможно оторваться.

В Ирландии, Шотландии, Эстонии, Франции и США проводятся тематические викторины с песнями, стихами и пословицами, посвященными зерновым продуктам.

В этом году в Петербурге, который является одним из самых активных в России потребителей овсяных хлопьев, «Петербургский мельничный комбинат» решил отметить этот день по особенному. И сделал подарки жителям родного города – угостил в начале рабочего дня самым полезным и вкусным завтраком – овсяной кашей.

Международный день каши

Каждому желающему, возле 15 станций метро Петербурга, выдавался пакетик каши, которую можно приготовить в любом месте – дома, на работе, на учебе, в путешествии.

Фрукты и ягоды придают каше «Ясно солнышко» отличный вкус, а овсяные хлопья, которые содержат «медленные» углеводы, позволят надолго остаться сытым и полным энергии для активного начала дня.