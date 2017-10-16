Бастрыкин потребовал разобраться, как медведь мог убить жителя Воронежской области

Глава СК РФ Александр Бастрыкин лично подключился к расследованию ЧП в селе в Воронежской области, где накануне медведь напал на местного жителя и убил его.

Как сообщает официальный сайт ведомства 16 октября, Бастрыкин поручил центральному аппарату СК взять на контроль ход расследования дела 48-летнего жителя села Семилуки. Предпринимателю вменяют п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, ИП содержал и разводил в своем доме различных диких животных. В одном из вольеров жил медведь. Трагедия произошла накануне в девять утра: косолапый вырвал доску одной из стен вольера и выбрался наружу.

«После этого медведь направился на приусадебные участки соседних домов, где напал на 86-летнего мужчину. Пенсионер скончался на месте происшествия. Хозяин животного попытался усмирить медведя и вернуть его в вольер, но получил телесные повреждения и был доставлен в больницу», – рассказали в СК.

Испуганные селяне вызвали полицейских, которые застрелили дикое животное из табельного оружия.

В ходе расследования силовики намерены выяснить, законно ли коммерсант получил разрешение на содержание и разведение зверей.