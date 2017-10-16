Рубль растет к доллару и евро

Официальный курс евро к рублю на вторник снизился на 84,21 коп. — до 67,29 руб. Курс доллара уменьшился на 53,35 коп. — до 57,08 руб.

Центробанк РФ 16 октября установил официальные курсы валют на вторник, 17 октября. Отметим, доллар достиг нижней отметки с начала сентября. Рост российской валюты происходит на фоне удорожания нефти — сегодня цена фьючерсов на нефть Brent в ходе торгов в Лондоне увеличилась на 1,5% — до 58,04 доллара за баррель. Это самая высокая цена на «черное золото» с конца сентября.