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15:11 16.10.2017
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15:01
Авиакомпания Nordavia объединяется с Red Wings
14:55
К концу ноября в городе закончат ремонт еще 7 тоннелей и мостов
14:50
Неуплата миллиарда рублей налогов довела главу «НСК-Монолит» до уголовного дела
14:46
К концу года запустят реверсивное движение на Большеохтинском мосту
14:41
В Петербурге суд просят закрыть сайты по продаже оружия
14:37
Агентство кибербезопасности: Созданием крипторубля займётся Герман Греф
14:30
В 2018 году Невский будут закрывать на ремонт по выходным
14:26
Дуров ищет юристов для суда с ФСБ через «ВКонтакте»
14:16
Купить квартиру у метро можно за 2 млн рублей
14:12
По поводу строительной свалки в Шушарах возбудили уголовное дело
14:07
Россия обновила антирекорд в рейтинге ФИФА
14:03
Эксперты: Искусственный интеллект оставит без работы десятки миллионов россиян
13:55
Клиента заправки на Витебском ранили ножом
13:51
Кремль: Блокировать Telegram в России пока никто не собирается
13:47
Банк Франции, который поджёг Петр Павленский, закрыт
13:38
Скончался солист Мариинского театра Николай Охотников
13:34
Ученые: Лето в России было холодным из-за таяния арктических льдов
13:29
СМИ: Facebook набирает на работу людей из спецслужб
13:15
«Истинных финнов» опять проверят на разжигание ненависти
13:10
Столетие революции могут отметить амнистией для нарушителей ПДД
12:55
Рубль растет к доллару и евро
12:49
Бастрыкин потребовал разобраться, как медведь мог убить жителя Воронежской области
12:41
Водитель «БМВ» на Замшиной наездом пытался разнять драку
12:35
ФАС снижает цены на презервативы и требует пропагандировать их по телевизору и в кино
12:11
Петербургский водитель удирал от полиции и переехал ногу полицейскому: стреляли
12:06
За бордель в Московском районе владелица получила условный срок
12:02
Росстат: В Петербурге умирают от алкогольных отравлений меньше, чем в Ленобласти, но больше, чем в Карелии
11:58
Илья Перекопский: Не верю в блокировку Telegram
11:55
На Таллинском шоссе закрыли бордель с приезжими из Африки
11:50
Счетная палата: На исполнение «майских указов» не хватает 43,1 млрд рублей
11:44
Среди задержанных возле Чернобыльской АЭС сталкеров был петербуржец
11:30
Грузовик въехал в поезд в Колпино, водителя вырезали из машины
11:25
СМИ: На учениях «Запад» под Пушкином произошел еще один инцидент с вертолетом Ка-52
11:21
Смерть актера Марьянова проверит Следственный комитет
11:12
Петр Павленский поджег Банк Франции
11:09
«Ростех» готовит ответный иск к Siemens из-за турбин для Крыма
10:47
СМИ: Ротенберг построит мост на Сахалин за 286 млрд
10:43
ВЦИОМ: Больше 40 процентов россиян готовятся к худшим временам
10:37
В Госдуме придумывают новую схему обжалования «писем счастья» от ГИБДД
10:31
Суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч за отказ сотрудничать с ФСБ
10:23
Молодой водитель сбил пешеходов во дворе на Замшиной, один из них погиб
10:16
В Тосно без света остались почти три тысячи человек
10:13
Минфин: АБИИ может вложить $20 млн создание очистных сооружений в Петербурге
10:09
За курение на пляжах Таиланда теперь можно попасть в тюрьму
09:54
Финскую визу можно успеть сделать до конца октября
09:49
Сбербанк снизил ставки по основным потребкредитам
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Курды обвинили армию Ирака в наступлении на Киркук с использованием танков
09:32
В Петербурге ожидается усиление ветра
09:21
В Ленобласти задержали телефонного террориста, минировавшего вокзал
09:14
Медики спасают мужчину, упавшего с высоты на Гражданском
09:03
В Думу внесен законопроект о защите сообщивших о коррупции
08:51
ФСБ изъяла на Дальнем Востоке почти тонну нелегально добытой черной икры
08:46
Петербуржца нашли мертвым в лесу в Ленобласти
08:35
В Думу внесен законопроект о штрафах и лишении свободы за подделку финотчётности
08:30
На Туристской двое изнасиловали несовершеннолетнюю
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Фестиваль "Территория-2017": Фабр, Лепаж, Римини Протокол, Гоб Сквот
08:22
На Филиппинах убит один из самых разыскиваемых ФБР боевиков, связанный с ИГ
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В горевшей квартире на Котельникова погиб человек
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В США взрыв на нефтяной платформе покалечил семь человек
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16.10.2017 12:55

Рубль растет к доллару и евро

Официальный курс евро к рублю на вторник снизился на 84,21 коп. — до 67,29 руб. Курс доллара уменьшился на 53,35 коп. — до 57,08 руб.

 

Центробанк РФ 16 октября установил официальные курсы валют на вторник, 17 октября. Отметим, доллар достиг нижней отметки с начала сентября. Рост российской валюты происходит на фоне удорожания нефти — сегодня цена фьючерсов на нефть Brent в ходе торгов в Лондоне увеличилась на 1,5% — до 58,04 доллара за баррель. Это самая высокая цена на «черное золото» с конца сентября.


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Компания «Строительный трест»
16.10.2017 11:34

Ипотечная ставка от 9,5% на готовые квартиры в ЖК «Город мастеров»

«Сбербанк» – стратегический партнер компании «Строительный трест» – предоставляет ипотеку по ставке от 9,5% на готовые квартиры в сданной первой очереди жилого комплекса «Город мастеров», который расположен на выезде из города со стороны Московского проспекта
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12.10.2017 12:17

Банк «Санкт-Петербург» открывает программу военной ипотеки

Банк «Санкт-Петербург» запустил программу кредитования военнослужащих на первичном и вторичном рынках недвижимости.
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12.10.2017 11:14

По ипотеке на квартиры АО «Эталон ЛенСпецСМУ» снижаются ставки

АО «Россельхозбанк» объявил о снижении процентных ставок по ипотечной программе на покупку квартир в новостройках.
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Новости компаний
Компания «Строительный трест»
16.10.2017 11:34
Ипотечная ставка от 9,5% на готовые квартиры в ЖК «Город мастеров»
«Сбербанк» – стратегический партнер компании «Строительный трест» – предоставляет ипотеку по ставке от 9,5% на готовые квартиры в сданной первой очереди жилого комплекса «Город мастеров», который расположен на выезде из города со стороны Московского проспекта
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
12.10.2017 12:17
Банк «Санкт-Петербург» открывает программу военной ипотеки
Банк «Санкт-Петербург» запустил программу кредитования военнослужащих на первичном и вторичном рынках недвижимости.
ГК «Эталон»
12.10.2017 11:14
По ипотеке на квартиры АО «Эталон ЛенСпецСМУ» снижаются ставки
АО «Россельхозбанк» объявил о снижении процентных ставок по ипотечной программе на покупку квартир в новостройках.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
11.10.2017 13:07
Прибыль Банка «Санкт-Петербург» по РСБУ выросла вдвое
Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2017 года по РСБУ (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на основе РСБУ)
ГК «УНИСТО Петросталь»
09.10.2017 15:01
ЖК «Чудеса света»: новые требования к недвижимости массового сегмента
Серьезная конкуренция на рынке недвижимости размывает понятие классов жилья – к такому выводу приходят эксперты. В течение последних лет качественные характеристики недвижимости массового сегмента от «УНИСТО Петросталь» значительно возросли
Компания «Главстрой-СПб»
09.10.2017 12:15
Аккредитованы новые дома ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово»
Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», сообщает об аккредитации Газпромбанком 13 очереди жилого комплекса «Северная долина» и четвертой очереди нового жилого района «Юнтолово».
ГК «ЦДС»
06.10.2017 17:05
Группа ЦДС отмечена за вклад в развитие рынка строящегося жилья
Группа ЦДС стала победителем Национального конкурса в сфере недвижимости CREDO. Застройщик получил приз «За вклад в развитие рынка строящегося жилья Санкт-Петербурга и Ленинградской области»
ПАО «Группа ЛСР»
05.10.2017 16:33
«Группа ЛСР» представила новый элитный жилой комплекс NEVA HAUS на мероприятии «Good Harvest»
3 октября более 200 представителей бизнес-элиты собралось в Правительственной резиденции К-2 на мероприятии «Good Harvest», чтобы обсудить начало делового сезона
ГК «Эталон»
05.10.2017 13:28
Новый банк аккредитовал корпус 8.1 квартала «Галактика»
АО «ГЛОБЭКСБАНК» аккредитовал корпус 8.1 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга.
АО «Строительный трест»
04.10.2017 10:39
Снижены ставки по военной ипотеке на объекты компании «Строительный трест»
«Сбербанк» – стратегический партнер объединения «Строительный трест» – снизил ставку до 9,5% по программам военной ипотеки «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья»
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