Водитель «БМВ» на Замшиной наездом пытался разнять драку

Следственный комитет Петербурга до сих пор разбирается в обстоятельствах конфликта, который в ночь на 15 октября закончился смертью одного молодого человека и травмированием еще двух после наезда на них друга на иномарке.

Как стало известно «Фонтанке», ссора двух не сильно трезвых компаний произошла во дворе дома 25, корпус 2, по Замшиной улице в Калининском районе около часа ночи с субботы на воскресенье. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, 20-летний местный житель сел в свой «БМВ-520» и наехал на толпу. В результате от полученных травм в больнице № 3 к утру скончался 28-летний мужчина, еще двоим врачи оказали своевременную помощь.

По данным нашего издания, водитель иномарки решил разнять две дерущиеся компании, протаранив их на своей машине, и, несмотря на наличие алкоголя в крови, сел за руль и поехал на «врагов». Но под колеса иномарки, как говорят, попали друзья водителя.

Следком возбудил уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». 20-летний водитель, который, судя по соцсетям, работает в одном из портов региона, задержан на двое суток с перспективой оказаться в изоляторе по ходатайству следователя.