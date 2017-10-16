Выгодная ипотека на апартаменты в новом YE’S

Апарт-отель YE’S, который группа компаний «Пионер» возводит в Центральном районе Санкт-Петербурга на Социалистической улице, аккредитован «Альфа-Банком». Банк-партнёр предлагает покупателям апартаментов выгодные ипотечные программы с процентной ставкой от 9,49% годовых при минимальном первоначальном в размере 30% от стоимости приобретаемой недвижимости.

Возраст заёмщиков – от 21 года до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Оформить ипотеку можно всего по двум документам, при этом первоначальный взнос должен составлять не менее 40%, а процентная ставка составит 9,99% годовых. Максимальный срок кредитования составляет 30 лет.

Уточнить подробные условия можно по телефону отела продаж группы компаний «Пионер»: +7 (812) 424-87-66

Справка о сети апарт-отелей YE’S

Первый проект сети YE’S был успешно реализован в 2013 году в Санкт-Петербурге. Востребованность формата как инвесторами, так и арендаторами стала основой для принятия решения о создании сети. В ноябре 2015 года в Москве был введен в эксплуатацию второй апарт-отель сети YE’S. Действующий номерной фонд в двух столицах насчитывает порядка 1 500 апартаментов, проектируемый – 3,5 тысячи.

В начале 2017 года началось строительство второго объекта сети в Санкт-Петербурге. Апарт-отель будет возведен в Центральном районе города, на Социалистической улице, 21. В составе комплекса запроектировано более 1 000 апартаментов разных категорий: от студий площадью 19,3–23,9 кв. м до сьютов в 120,1 кв. м с двумя спальнями и террасой.

Проектом предусмотрено создание обширной внутренней инфраструктуры. На первых этажах будут работать фитнес-зона, ресторан, торговая галерея, зона коворкинга.

Архитектурный облик апарт-отеля YE’S разработан и архитектурным бюро «Земцов, Кондиайн и Партнеры» в сотрудничестве с японским бюро Nikken Sekkei. Ввод комплекса запланирован на I квартал 2020 года.

Под брендом YE’S группа компаний «Пионер» развивает как собственные проекты, так и работает с другими девелоперами по системе франчайзинга на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Подробная информация о проекте на сайте spb.yesapart.ru

Справка о ГК «Пионер»