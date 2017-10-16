ФАС снижает цены на презервативы и требует пропагандировать их по телевизору и в кино

Федеральная антимонопольная служба подготовила и направила в правительство предложения по снижению цен на презервативы.

Как сообщает 16 октября пресс-служба ведомства, удешевление контрацептивов стало возможным благодаря «устранению существующих административных и экономических барьеров входа на соответствующий товарный рынок». ФАС исследовала рынок презервативов и предложила несколько мер для снижения цен.

Правительству предлагают ввести ускоренную регистрацию «барьерных контрацептивов» и установить фиксированный размер платы за проведение испытаний при их регистрации. Также в ФАС считают, что необходимо ограничить наценку на презервативы пятью процентами, а также потребовать от работников аптек предлагать покупателям в первую очередь самые дешевые презервативы. Кроме того, антимонопольщики предлагают устанавливать вендинговые аппараты с «презервативами нижней ценовой категории».

Наконец, по мнению ФАС, правительство должно разработать комплекс мероприятий по пропаганде использования презервативов, «в том числе путем широкого распространения социальной рекламы, включения обязательных разделов в образовательные программы среднего и высшего образования, использования механизмов в теле-, киноиндустрии», – говорится в сообщении ведомства.

Все эти меры должны привести к снижению стоимости барьерных контрацептивов, заявил начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев.