Петербургский водитель удирал от полиции и переехал ногу полицейскому: стреляли

Погоня и остановка с применением табельного оружия – результат нахождения за рулем пьяного петербургского автомобилиста. О ЧП стало известно 16 октября.

34-летнего водителя патруль попытался остановить рядом с 7-м домом по проспекту Испытателей — «Киа» дерзко ехала по встречной полосе. Удирая, автомобилист наехал на ногу полицейского и попытался скрыться. Для остановки машины применялось табельное оружие.

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