За бордель в Московском районе владелица получила условный срок

Жительницу Петербурга осудили за организацию притона для занятий проституцией в квартире на Московском проспекте. За пять лет работы борделя она получила два года условно.

О решении суда 16 октября сообщает прокуратура Северной столицы. Заведение работало с 2012 года по июль 2017-го. В нем работали и жили 4 женщины, клиентов искали через Интернет. Сутенер признала свою вину, и поэтому ее дело рассматривалось в особом порядке. Московский районный суд приговорил ее к двум годам условно с аналогичным испытательным сроком.