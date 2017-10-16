Росстат: В Петербурге умирают от алкогольных отравлений меньше, чем в Ленобласти, но больше, чем в Карелии

Два человека на 100 тысяч умерли от случайных отравлений алкоголем в Петербурге с января по август 2017 года. Такие данные сообщает Росстат.

По данным ведомства, «алкогольная» смертность в Северной столице упала на 20% по отношению к тому же периоду прошлого года: тогда она составляла 2,5 человека на 100 тысяч. Отметим, что город на Неве смотрится благополучно среди других регионов Северо-Запада: в соседних Архангельской (15,5 на 100 тысяч), Вологодской (12,1) и Новгородской (10,8) областях печальная статистика значительно выше. Лучше ситуация только в Карелии (1,9) и Мурманской области (1). В Ленобласти показатель смертности составляет 9,3.

Отметим, что в целом по России антилидерами оказались Кировская (16,7) и Ярославская (16,3) области, а также Республика Марий Эл (16,2).

Совсем не умирают от отравлений некачественным спиртным, согласно Росстату, в Калмыкии, Чечне, Хабаровском крае, Магаданской, Сахалинской, Астраханской и Ростовской областях.