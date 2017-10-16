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16.10.2017 11:58

Илья Перекопский: Не верю в блокировку Telegram

Давление на мессенджер Telegram не принесёт никаких результатов ФСБ, заявил «Фонтанке» бывший заместитель гендиректора «ВКонтакте» Илья Перекопский.

 

«Совершено очевидно, что это давление не принесёт никаких результатов для ФСБ. Россия рискует остаться без самого качественного мессенджера в мире, которым пользуются к тому же все чиновники в России без исключения. Я не верю, что до этого дойдёт», — сказал сооснователь Blackmoon Financial Group Илья Перекопский.

 

Бывший партнёр основателя Telegram Павла Дурова рекомендует российским властям пересмотреть своё отношение к популярному месенджеру. «На месте чиновников я бы делал обратное: стимулировал всячески развитие Телеграма в России, рассказывал всему миру, что сервис сделан российской командой, и ставил бы Телеграм как пример того, что Россия технологический лидер в сфере мессенджеров. Все чиновники это признают, но только в кулуарах. Павел не будет прогибаться и убивать продукт и терять миллионы пользователей из других стран ради прихоти ФСБ», — уверен господин Перекопский.

 

В понедельник, 16 октября, стало известно, что мировой суд судебного участка 383-го Мещанского района Москвы оштрафовал Telegram Messenger LLP на 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей. Решение может быть обжаловано в течение 10 суток с момента его получения компанией. Если это не будет сделано, то Роскомнадзор должен дать мессенджеру не менее 15 дней на исполнение требований закона о передаче ключей ФСБ. По истечении этого срока Telegram может быть заблокирован на территории Российской Федерации.


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