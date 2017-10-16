На Таллинском шоссе закрыли бордель с приезжими из Африки

Бордель с иностранками закрыли сотрудники полиции в Красносельском районе Петербурга. Организатору нелегального бизнеса грозит уголовное дело.

Как сообщили 16 октября в пресс-службе главного управления МВД по городу и Ленинградской области, сексуальные услуги за деньги оказывали в коттедже на Таллинском шоссе. Стражи порядка застали в доме пятерых женщин из Африки, двоих из Средней Азии, а также одну приезжую из соседнего государства. Проституток в компании с водителем и администратором заведения доставили в отдел полиции, где последние получили административные протоколы за получение дохода от занятия проституцией. Иностранок привлекли за само занятие проституцией, а пятеро из них получили протоколы за нарушение правил пребывания в России.