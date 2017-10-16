Счетная палата: На исполнение «майских указов» не хватает 43,1 млрд рублей

Счетная палата РФ обнаружила нехватку 43,1 млрд рублей для выполнения майских указов президента о повышении зарплат медицинских работников.

Об этом 16 октября пишет RNS со ссылкой на заключение аудиторов на проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2018-2020 годы. Согласно плану, расходы ФОМС вырастут в следующем году на 330 млрд рублей — и эти деньги должны пойти как раз повышение зарплат медицинского персонала.

В Счетной палате заметили, что при расчете зарплат всех работников в ФОМС использовали единый коэффициент. Однако доля средств фонда в зарплате среднего и младшего персонала выше, чем у врачей. И заложенной в бюджет суммы может не хватить для повышения заработных плат всем. Нехватку аудиторы оценили в 43,1 млрд рублей.

Напомним, согласно указам президента к следующему году зарплата врачей должна быть повышена до 200% от средней зарплаты в регионе, среднего и младшего медперсонала — до 100%.