Среди задержанных возле Чернобыльской АЭС сталкеров был петербуржец

В числе молодых людей, которых задержали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС 15 октября, оказался житель Петербурга.

Как уточняет полиция Украины на официальной странице ведомства в Facebook, двое задержанных россиян – это москвич 24-х лет и 28-летний петербуржец. Как ранее писала «Фонтанка», в запрещенной для посещения зоне были задержаны три группы сталкеров, россияне были в третьей, которую поймали в районе бывшего села Залесье. Нарушителям грозит штраф.