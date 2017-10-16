MASTER Серебристый бульвар 19: строительство комплекса ведется на уровне 9 этажа

MASTER девелопмент продолжает возведение жилого дома бизнес-класса в шаговой доступности от станции метро «Пионерская» и в непосредственной близости от Удельного парка.

На сегодняшний день на строительной площадке MASTER Серебристый бульвар 19 ведутся монолитные работы на уровне 9-го этажа. В частности, извлечен весь шпунт, засыпаны пазухи, ведется устройство внутренних кирпичных перегородок, проводятся инженерные сети.

А также заканчиваются тендеры на остекление, фасадные работы.

MASTER Серебристый бульвар 19

Напомним, проект MASTER Серебристый бульвар, 19 предполагает возведение 19-этажного дома, рассчитанного на 102 квартиры. Локация, в которой возводится новостройка, обладает благоприятной транспортной доступностью и всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой.

MASTER Серебристый бульвар 19

В пешей доступности располагаются школы, детские сады, поликлиники, аптеки, магазины, торгово-развлекательные комплексы.

Ввод в эксплуатацию жилого комплекса MASTER Серебристый бульвар 19 запланирован на 30 июня 2018 года.

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