Ипотечная ставка от 9,5% на готовые квартиры в ЖК «Город мастеров»

«Сбербанк» – стратегический партнер компании «Строительный трест» – предоставляет ипотеку по ставке от 9,5% на готовые квартиры в сданной первой очереди жилого комплекса «Город мастеров», который расположен на выезде из города со стороны Московского проспекта.

Данная ставка действует при условии первоначального взноса от 15%. Срок кредитования – от 1 года до 30 лет. Минимальная сумма кредита – 300 тысяч рублей. Обязательное условие программы кредитования банка – комплексное страхование.

Первая очередь проекта «Город мастеров», состоящая из шести домов, была введена в эксплуатацию в конце 2016 года. Общая площадь первой очереди составила почти 32,5 тысячи кв. метров. В шести сданных домах расположено 446 квартир. Квартирография представлена одно-, двух- и трехкомнатными квартирами, их площадь варьируется от 40 до 92,6 кв. метров.

Всего новый жилой квартал комфорт-класса «Город мастеров» будет включать в себя 14 жилых зданий, детский сад, коммерческие помещения, крытые автостоянки. На всей территории квартала будет проведено комплексное благоустройство: возле жилых домов разместятся детские площадки, стадион для игровых видов спорта, велодорожка, зоны отдыха со скамейками, клумбы и цветники. Общая площадь проекта превысит 77 тысяч кв. метров. Полное завершение строительства запланировано на IV квартал 2021 года. Сегодня цена квадратного метра в проекте начинается от 37 500 рублей. Такая стоимость действует при единовременной 100-процентной оплате, приобретении квартиры в ипотеку или в рамках акции «Заплати 50% и получи ключи».

Компания «Строительный трест» успешно работает в Калининграде с 2008 года, где ввела в эксплуатацию уже два жилых комплекса общей площадью около 50 тыс. кв. метров. Жилой комплекс «Летний сад», построенный на берегу Летнего озера в Московском районе, стал настоящим украшением своего квартала, а жилой комплекс «Пятый элемент» по праву считается одной из наиболее привлекательных новостроек центральной части самого западного города России.

Справка о компании АО «Строительный трест»