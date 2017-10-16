СМИ: На учениях «Запад» под Пушкином произошел еще один инцидент с вертолетом Ка-52

Вертолет Ка-52, давший залп ракетой по толпе зрителей на учениях "Запад-2017" под Лугой в Ленинградской области, разрушил и склад на аэродроме в Пушкине.

Об этом пишет 47 News со ссылкой на РБК. Инцидент произошел ещё 18 сентября, однако известно о нём стало только сейчас. По данным издания, после того, как вертолет покинул зону учений "Запад-2017" после непроизвольного пуска ракеты по своим бойцам и вернулся на аэродром в Пушкине, пилоты подполковник Смахтин А.В. и старший лейтенант Волчков А.С. заглушили двигатель и покинули вертолет. Послеполетный осмотр машины проводили два технических специалиста, один из которых проверял вертолет на предмет повреждений, а второй занимался техническим обслуживанием вооружения.

Техники развернули вертолет так, что орудие было направлено в безопасную сторону. После этого специалист снял кожух, за которым находится пушка, и начал проводить стандартные при послеполетном осмотре процедуры. При этом, по словам собеседника издания, второй техник должен был открыть затвор, а затем произвести контрольный спуск, чтобы убедиться в отсутствии снаряда в канале ствола.

Но, отмечает издание, специалист забыл провести проверку затвора и сразу нажал на кнопку электроспуска, из-за чего выстрел разрушил складское помещение.

При попадании снаряда вертолета в складское помещение никто не пострадал.