Смерть актера Марьянова проверит Следственный комитет

Следственный комитет по Московской области проверяет обстоятельства смерти актера Дмитрия Марьянова.

Об этом 16 октября сообщает пресс-служба ведомства. Представители СК уточнили, что в СМИ появилась информация о том, что медики «отказались оперативно оказать медицинскую помощь 47-летнему актеру Дмитрию Марьянову, в результате чего последний скончался». Как уже установили следователи, в больницу Марьянова доставили знакомые на личном автомобиле.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в следственном отделе по городу Долгопрудному СК РФ по Московской области.

Напомним, актер Дмитрий Марьянов скончался на 48-м году жизни 15 октября. Актер работал с 1994 по 2003 годы в театре «Ленком», где был задействован в таких спектаклях как «Юнона и Авось», «Бременские музыканты» и «Поминальная молитва». В кино он прославился ролью в «Русском регтайме».