Петр Павленский поджег Банк Франции

Художник-акционист Петр Павленский, бежавший из России с неоплаченным штрафом за поджог двери здания ФСБ на Лубянке, устроил очередную акцию в Париже. Фото на фоне горящего здания Банка Франции появилось в Twitter.

Снимок опубликован в микроблоге французского фотографа Capucine Henry‏. Павленский стоит на фоне горящих окон здания, на котором видны таблички с надписью «Банк Франции». Твит автор сопроводила информацией о том, что в 4:10 утра 16 октября художника задержала полиция.

Напомним, Павленский получил политическое убежище во Франции в начале мая этого года, после того как актриса «Театра.doc» Анастасия Слонина обвинила его в сексуальных домогательствах. Из России художник уехал с неоплаченным штрафом — он должен был заплатить полмиллиона штрафа и 481 тысячу рублей компенсации за поджог двери здания ФСБ на Лубянке.