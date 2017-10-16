«Ростех» готовит ответный иск к Siemens из-за турбин для Крыма

Компания «Технопромэкспорт» («дочка» «Ростеха») подаст встречный иск к Siemens о признании недействительной части сделки по поставке турбин.

Об этом 16 октября сообщают «Ведомости». Как заявил сегодня на заседании суда по делу против «Технопромэкспорта» представитель компании, все необходимые документы для подачи встречного иска уже предоставлены суду.

Напомним, сейчас в суде рассматривается иск Siemens к «дочке» «Ростеха». Немецкая компания обвиняет российскую в «незаконном перемещении газотурбинных установок в Крым». Турбины предназначались для строительства ТЭС в Тамани, однако в результате их выставили на торги — и они отправились в Крым. Между тем, согласно условиям торгов, по мнению Siemens, покупатель не должен был нарушать санкции, введенные иностранными государствами против России.