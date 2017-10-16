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Строительство
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16.10.2017 10:47

СМИ: Ротенберг построит мост на Сахалин за 286 млрд

Компания «Стройгазмонтаж», которая принадлежит Аркадию Ротенбергу, получит контракт на строительство моста на Сахалин.

 

Об этом 16 октября сообщает Bloomberg. Издание оценивает сумму контракта в 286 млрд рублей. Официально о подписании договора сообщат в 2018 году. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что окончательное решение пока не принято. В самой компании от комментариев отказались.

 

Министр транспорта Максим Соколов также заявил, что подрядчик для строительства моста еще не определен. Отметим, о создании переправы уже рассказывал и Владимир Путин в ходе прямой линии в июне этого года. Президент говорил, что мост должен обойтись дешевле Керченского — и называл сумму в 286 млрд рублей. Правда, вице-президент ОАО «РЖД» Александр Мишарин в июле говорил, что стоимость строительства такой переправы может достигнуть и 400 млрд рублей.

 

Напомним, «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга уже отвечает за создание Керченского моста. Общая стоимость проекта составляет почти 228 млрд рублей.


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