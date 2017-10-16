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16.10.2017 10:43

ВЦИОМ: Больше 40 процентов россиян готовятся к худшим временам

Жители России стали оптимистичнее оценивать ситуацию в стране, однако значительная часть сограждан полагает, что худшие времена еще впереди. Данные опроса представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 16 октября.

По данным социологов, 41 процент россиян готовятся к трудностям. В 2015 году таковых насчитывалось 48 процентов. Им оппонирует 31 процент опрошенных, которые в свою очередь полагают, что тяжелый период в развитии России уже миновал. Два года назад об этом заявляли 19 процентов россиян. О том, что самые большие сложности страна переживает именно сейчас, заявил 21 процент респондентов. В 2015 году аналогичной позиции придерживались 23 процента опрошенных.

На основе полученных данных социологи рассчитали индекс социальных ожиданий. Он может принимать значение от плюс 100 до минус 100. Чем выше показатель, тем больше оптимизм, с которым сограждане смотрят в будущее. В настоящий момент показатель составляет минус 31 пункт, а в мае этого года он находился на отметке минус 35 пунктов.

Самое высокое значение индекс социальных ожиданий показывал во втором квартале 2014 года, но и тогда оказался на уровне в четыре пункта ниже нуля.

Справка:

Опрос ВЦИОМ проводился по всей России 27–29 сентября 2017 года среди 1,8 тыс. респондентов. Статистическая погрешность составляет 2,5%.


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