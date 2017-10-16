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Водитель Петербурга
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16.10.2017 10:37

В Госдуме придумывают новую схему обжалования «писем счастья» от ГИБДД

Депутаты Государственной думы РФ обещают разработать законопроект, который позволит автомобилистам дистанционно отменить штраф с камер видеофиксации, выписанный ошибочно. Возможны как технические сбои, так и человеческие ошибки. Бывает, что в штрафах путают цифры.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, автор инициативы, объясняет, что «постановление о наложении штрафа выносят в одну секунду, а на обжалование его у автовладельца уходит месяц».

Как будет работать система обжалования, читайте на «Водителе Петербурга».


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