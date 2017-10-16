Суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч за отказ сотрудничать с ФСБ

За отказ предоставить ключи для декодирования сообщений в мессенджере Telegram Мещанский районный суд города Москвы оштрафовал юрлицо на 800 тысяч рублей.

Об этом из зала суда утром 16 октября сообщают журналисты. Теперь у мессенджера есть 10 дней на обжалование решения и еще 15, чтобы оплатить штраф. В противном случае он может быть заблокирован на территории России.

Сумма штрафа — минимальная по части 2.1 статьи 13.31 КоАП РФ для юридических лиц.

Напомним, Дуров получил приглашение подписать протокол об административном правонарушении от ФСБ в конце сентября.

Напомним, основатель Telegram Павел Дуров не единожды заявлял, что не намерен сотрудничать ни с какими спецслужбами и передавать коды дешифровки не будет. Ранее Дуров вступил в заочный диалог с главой Роскомнадзора Александром Жаровым. Последний настаивал на внесении мессенджера в реестр организаторов распространения информации. После нескольких дней такого общения Дуров согласился и сообщил, что все необходимые для этого сведения есть в открытом доступе.