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16.10.2017 10:13

Минфин: АБИИ может вложить $20 млн создание очистных сооружений в Петербурге

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) рассмотрит возможность профинансировать проект создания очистных сооружений в Петербурге. Объем финансирования при положительном решении банка составит 20 млн долларов.

Как передает ТАСС, об этом журналистам 16 октября сообщил глава департамента международных финансовых отношений Минфина РФ Андрей Бокарев.

«Есть проект – завершение системы очистных сооружений в Санкт-Петербурге, последняя очередь. Банк (АБИИ) поставил проект на рассмотрение на конец следующего года. В случае одобрения банк даст $20 млн», – сказал он.

Бокарев пояснил, что на нынешнем этапе институт работает по принципу софинансирования.

АБИИ был учрежден в декабре 2015 года по инициативе Китая как инструмент, призванный стимулировать инвестиции в транспортную, энергетическую и телекоммуникационную инфраструктуру стран Азии. Уставный капитал банка составляет $100 млрд. Крупнейшие акционеры – Китай (26,06%), Индия (7,5%) и Россия (6,54%).
 


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