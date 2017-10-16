За курение на пляжах Таиланда теперь можно попасть в тюрьму

Власти Таиланда вводят запрет на курение на 20 пляжах в популярных курортных городах с 1 ноября. Пойманные за пагубную привычку туристы будут вынуждены заплатить штраф 200 тысяч рублей или могут даже оказаться за решеткой.

Как сообщает 16 октября Ассоциация туроператоров России, такие меры тайское правительство принимает в рамках экологической борьбы — исследование показало, что на каждые два квадратных метра пляжей в этой стране приходится по полтора окурка.

Сейчас в список вошли 20 пляжей, но позже планируется ввести подобный запрет по всей стране. С 1 ноября курить нельзя будет на пляжах Патонг (провинция Пхукет), Мэ-Пхим (Районг), Лэм-Синг (Чантхабури), Банг-Сэн, Паттайя и Тхам-Панг (Чонбури), Ча-Ам (Пхетчабури), Хуа-Хин и Кхао-Такиап (Прачуап-Кхири-Кхан), Бо-Пхут (Самуи, Сураттхани), Сай-Ри (Чумпхон), Чалатат (Сонгкхла), Тха-Ва-Сукри (Паттани), Ко-Кхай-Нок и Ко-Кхай Най (Пханг-Нга), Пхра-Э и Кхолнг-Дао (Ланта, Краби).

Отмечается, что для курильщиков выделят обособленную зону с пепельницами перед входом на зону отдыха. Если же закон будет нарушен, то заплатить придется до 100 тысяч бат (около 200 тысяч рублей на российские деньги). Кроме того, статья предусматривает возможность на год лишить нарушителя свободы.