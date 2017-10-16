Курды обвинили армию Ирака в наступлении на Киркук с использованием танков

Совет безопасности Курдистана заявил об использовании вооруженными силами Ирака в провинции Киркук тяжелой военной техники, включая танки Abrahams. Ранее СМИ сообщили, что на юге спорного региона ночью 16 октября произошли столкновения между силами Ирака и курдским ополчением.

«Они атаковали силы пешмерга (курдское ополчение.— Прим. ред.) с двух фронтов…, используя произведенную в США военную технику, включая танки Abrahams и Humvee (боевые машины пехоты.— Прим. ред.)»,— говорится в сообщении Совбеза региона в Twitter.

Киркук является спорной территорией. Власти автономного Иракского Курдистана фактически ее контролируют и считают курдской землей, в то время как официальный Багдад утверждает, что Киркук никогда не входил в состав Курдистана.



Столкновения между пешмерга и иракской армией начались сегодня ночью. Багдад объясняет свои действия освободительной операцией, направленной против террористов. Согласно заверениям иракского правительства, передвижения войск в Киркуке не связаны с объявлением курдами независимости, а нацелены на освобождение от исламистов базы K-1 и нефтяных месторождений в провинции.

Вооруженные столкновения происходят на фоне усилившейся напряженности в регионе. Ирак и Курдистан ведут переговоры о статусе провозгласившего 25 сентября независимость региона. Согласно предварительным договоренностям, достигнутым в начале октября, курды соглашались на конфедерацию с Ираком при условии признания независимости. Багдад выступил против и потребовал отменить результаты референдума о независимости. Курдистан отказался выполнить это требование.