Медики спасают мужчину, упавшего с высоты на Гражданском

В больнице Петербурга оказался мужчина 37 лет, врачи забрали его после падения с высоты в Калининском районе.

По информации «Фонтанки», живущий на проспекте Просвещения мужчина оказался на Гражданском около восьми вечера 15 октября. Его забрали из-под окон пятиэтажного дома №21, корпус 1. В больнице стало ясно, что у него сломаны грудина и ребра с обеих сторон, травмированы голова и живот. В тяжелом состоянии пациента поместили в реанимацию, рассказать, что именно с ним произошло, он пока не может. Известно лишь, что пострадавший — гражданин Азербайджана.