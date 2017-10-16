В Петербурге ищут девушку в фуражке из секс-шопа

В полицию Невского района Петербурга обратилась женщина с заявлением о розыске дочери — утром 13 октября та ушла из дома и с тех пор на связь не выходила.

По информации «Фонтанки», девушке 25 лет, она исчезла из квартиры на проспекте Большевиков, 9, в семь часов пятницы. Родительница пропавшей, перечисляя приметы, назвала в том числе черно-белую фуражку из секс-шопа, которая была на ее дочери.

Известно, что пропавшая состоит на учете в психоневрологическом диспансере Невского района.