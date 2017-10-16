В Думу внесен законопроект о защите сообщивших о коррупции

В Госдуму 16 октября внесен проект закона о защите людей, пожаловавшихся на коррупционные нарушения.

«Законопроектом предусмотрена государственная защита от ущемления прав и законных интересов лица, уведомившего о коррупционном правонарушении, в течение двух лет с даты регистрации уведомления о таком правонарушении. А в случае участия этого лица в уголовном судопроизводстве определены меры защиты, применяемые в соответствии с федеральными законами «О госзащите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» и «О госзащите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», — говорится в пояснении к проекту, опубликованному на сайте правительства.

Также документ предусматривает обеспечение конфиденциальности сведений, содержащихся в уведомлении о коррупционном правонарушении, возможность получения бесплатной юридической помощи, а также защиты от неправомерного увольнения, привлечения к дисциплинарной ответственности.

«Кроме того, все граждане России вправе получать бесплатную юридическую помощь в подготовке сообщений о фактах коррупции, а также в случаях нарушения их законных прав и интересов в связи с такими сообщениями», — говорится в пояснении.