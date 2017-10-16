ФСБ изъяла на Дальнем Востоке почти тонну нелегально добытой черной икры

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники ФСБ изъяли 937 кг незаконно добытой черной икры. Стоимость товара оценили в 50 миллионов. Продавать ее планировали в европейской части России.

Как пишут федеральные СМИ, была пресечена деятельность участников преступной группы, которые организовали поставку деликатеса из Хабаровского края в западные регионы России. Все задержанные — жители Дальнего Востока. Против них возбуждено уголовное дело о незаконном обороте особо ценных водных биологических ресурсов, которые принадлежат к видам, занесенным в Красную в книгу.