Петербуржца нашли мертвым в лесу в Ленобласти

Мужчина в возрасте 35 лет найден повешенным неподалеку от станции Осельки во Всеволожском районе области. В Петербурге его разыскивала мама.

По информации «Фонтанки», тело днем 15 октября нашел случайный прохожий — погибший был подвешен к дереву в лесополосе неподалеку от железнодорожной станции, в трехстах метрах от ближайшего дома. Рядом лежала черная сумка, в которой нашлись документы на имя погибшего – им оказался 35-летний петербуржец, живший на проспекте Просвещения. Мужчину с 10 октября искала мать. Обстоятельства гибели жителя Северной столицы устанавливаются.