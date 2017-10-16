В Думу внесен законопроект о штрафах и лишении свободы за подделку финотчётности

Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона об уголовной ответственности за фальсификацию документов учёта и отчётности финансовых организаций.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина 16 октября. Документ вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Статью 1721 УК РФ предложено дополнить мерой ответственности за подделку финансовых документов группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Предусмотрен штраф от 3 до 5 млн рублей или в размере зарплаты осуждённого за 3-5 лет, а также лишение свободы до 7 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет.

Действие статьи 1601 УПК предполагается распространить на случаи, когда за совершённое преступление предусмотрена конфискация имущества, штраф или другие имущественные взыскания.