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16.10.2017 08:35

В Думу внесен законопроект о штрафах и лишении свободы за подделку финотчётности

Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона об уголовной ответственности за фальсификацию документов учёта и отчётности финансовых организаций.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина 16 октября. Документ вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Статью 1721 УК РФ предложено дополнить мерой ответственности за подделку финансовых документов группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Предусмотрен штраф от 3 до 5 млн рублей или в размере зарплаты осуждённого за 3-5 лет, а также лишение свободы до 7 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет.

Действие статьи 1601 УПК предполагается распространить на случаи, когда за совершённое преступление предусмотрена конфискация имущества, штраф или другие имущественные взыскания.

 

Источник: РИА Новости


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