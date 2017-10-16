На Филиппинах убит один из самых разыскиваемых ФБР боевиков, связанный с ИГ

В филиппинском городе Марави ликвидированы двое боевиков, поддерживающих группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

Как передает 16 октября CNN, об этом заявил министр обороны Филиппин Делфин Лорензана.

Ликвидированы Иснилон Хапилон и Омар Мауэтэ. Еще один лидер боевиков Махмуд Ахмад все еще находится на свободе.

Отмечается, что Хапилон был одним из лидеров террористической организации «Абу Сайяф», а также значился у ФБР в списке «самых разыскиваемых террористов».

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте исключил заключение сделки с исламистскими боевиками в обмен на то, что они отпустят заложников.