В горевшей квартире на Котельникова погиб человек

Один человек погиб в результате пожара, который накануне произошел в Приморском районе Петербурга.

Как сообщала ранее «Фонтанка», около десяти вечера 15 октября загорелась квартира на втором этаже в доме №3 по аллее Котельникова. Сильно захламленное помещение тушили 12 человек.

По данным нашего издания, при проливке помещения огнеборцы обнаружили обгоревшее тело мужчины. Его личность пока не установлена, но, предположительно, это 77-летний хозяин.