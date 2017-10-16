«Почта России» предложила обложить пошлиной интернет-покупки дороже 50 евро

«Почта России» предложила властям поэтапно снижать лимит для беспошлинного ввоза товаров, купленных в интернет-магазинах. К 1 января 2019 года – с нынешних 1000 евро до 200 евро, через год до 100 евро, а с 1 января 2021-го до 50 евро.

Как пишет 16 октября «Коммерсантъ», об этом генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов написал в письме вице-премьеру Аркадию Дворковичу. Глава оператора предложил провести в рамках ЕАЭС переговоры по поэтапному снижению лимита для беспошлинного ввоза личных товаров из-за рубежа. По его мнению, это позволит сохранить «темпы роста трансграничной электронной торговли и максимизировать доходы федерального бюджета в среднесрочной перспективе».

По подсчетам «Почты России», сейчас 93% посылок из-за рубежа стоит не дороже 50 евро.

Ранее стало известно, что в проекте федерального бюджета на 2018-2020 годы покупки в зарубежных интернет-магазинах предлагалось облагать пошлиной, если они стоили более 20 евро.