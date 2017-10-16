После смерти Дмитрия Марьянова Росздравнадзор проверит станцию скорой помощи

Станцию скорой помощи в городе Лобня Московской области ждет проверка. Причиной стала смерть актера Дмитрия Марьянова. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости.

По данным СМИ, скорая помощь была вызвана, когда артисту стало плохо. Однако, машина не приехала. Именно это и станет причиной проверки.

Актер театра и кино Дмитрий Марьянов скончался вечером 15 октября. Предварительной причиной смерти названа тромбоэмболия. В больницу Лобни его доставили друзья.