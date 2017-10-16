На Большой Пушкарской снова горит расселенный дом – дорога перекрыта

Пожар в Петроградском районе Петербург начался вечером 15 октября. В данный момент на месте работают шесть пожарных расчетов. Движение по дороге перекрыто.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, информация о возгорании поступила в ведомство в 22:51. Загорелся капитально-реконструируемый дом 10 по Большой Пушкарской, говорят в МЧС. Однако, вероятно речь все же идет о печально известном доме 7 по той же улице.

В ведомстве добавляют, что в здании частично разрушены перегородки, перекрытия и лестничные марши. На месте работают 28 пожарных.

Добавим, что этот дом горит с незавидной периодичностью. Так, например, в 2016-м из-за пожара в здании дорогу перекрывали не только на ночь, на время тушения, но и днем.