Взрыв газа произошел в жилом доме в Краснодарском крае

Информация о ЧП поступила в поселке Садовый Краснодарского края около восьми часов вечера 15 октября. Есть пострадавшие, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, загорелся двухэтажный кирпичный дом на несколько квартир, разрушена одна из стен. По предварительной информации, причиной возгорания стал взрыв сетевого газа. Площадь пожара составила около 80 квадратных метров.

Жильцов дома эвакуировали с места ЧП. Справиться с огнем пожарным удалось к 21:45.