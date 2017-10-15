Умер актер Дмитрий Марьянов

Дмитрий Марьянов скончался на 48-м году жизни. Актер театра и кино почувствовал себя плохо во время возвращения в столицу. Об этом 15 октября сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, актер возвращался с дачи на машине с друзьями, когда почувствовал себя плохо и потерял сознание. Друзья артиста остановились на ближайшем посту ГИБДД и, при помощи сотрудников полиции, отправились в больницу города Лобня. Однако, врачи оказались бессильны. Смерть наступила около 19:30.

По предварительной информации, Дмитрий Марьянов скончался от тромбоэмболии.

Дмитрию Марьянову было 47 лет. С 1986 года он сыграл более 50 ролей в кино. С 1994 года работал в театре «Ленком», где был задействован в таких спектаклях, как «Юнона и Авось», «Бременские музыканты» и «Поминальная молитва».