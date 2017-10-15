На Котельникова горит захламлённая квартира

Дюжина огнеборцев тушат пожар в девятиэтажке в Приморском районе Петербурга вечером 15 октября. Работу затрудняет обилие вещей в горящей квартире.

Как сообщили "Фонтанке" в ГУ МЧС по Петербургу, вызов на аллею Котельникова, 3 корпус 1 поступил в 21:50. Через несколько минут на место прибыли три пожарных расчёта. Очаг возгорания нашли в сильно захламлённой квартире на втором этаже девятиэтажного дома. Площадь возгорания устанавливается.

«Аллея Котельникова вся в дыму», – пишут местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В настоящее время на месте продолжают работать 12 пожарных.