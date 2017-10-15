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15.10.2017 23:01

На Котельникова горит захламлённая квартира

Дюжина огнеборцев тушат пожар в девятиэтажке в Приморском районе Петербурга вечером 15 октября. Работу затрудняет обилие вещей в горящей квартире.

Как сообщили "Фонтанке" в ГУ МЧС по Петербургу, вызов на аллею Котельникова, 3 корпус 1 поступил в 21:50. Через несколько минут на место прибыли три пожарных расчёта. Очаг возгорания нашли в сильно захламлённой квартире на втором этаже девятиэтажного дома. Площадь возгорания устанавливается.

«Аллея Котельникова вся в дыму», – пишут местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В настоящее время на месте продолжают работать 12 пожарных.


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Вуди Аллен - «отец» интеллектуальной комедии, с тонким и скептическим юмором. Это легенда кинематографа, которого не останавливают ни нападки критиков, ни возраст, ни трудности с финансированием.
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