Молодой человек сделал предложение на фестивале студентов в Сочи

На церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) молодой человек сделал предложение девушке. Церемонию открытия транслировал телеканал «Россия 24».

По словам молодого человека, который представился как Гоша из Владикавказа, «где-то в зале сиди моя девушка Кристина, которой я делал предложение два раза». Он пригласил ее на сцену, а потом встал на колено и сделал предложение. Девушка согласилась.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов был открыт 15 октября в Сочи. Церемония открытия проходила в Ледовом дворце «Большой», в ней принял участие президент России Владимир Путин.