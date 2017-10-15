Еще
00:55 16.10.2017
Новость часа
00:05
На Большой Пушкарской снова горит расселенный дом – дорога перекрыта
Пришлите свою новость!
00:26
После смерти Дмитрия Марьянова Росздравнадзор проверит станцию скорой помощи
00:05
На Большой Пушкарской снова горит расселенный дом – дорога перекрыта
15/10
Взрыв газа произошел в жилом доме в Краснодарском крае
15/10
Умер актер Дмитрий Марьянов
15/10
На Котельникова горит захламлённая квартира
15/10
Пожилого велосипедиста на «Коле» задавил юный водитель
15/10
Молодой человек сделал предложение на фестивале студентов в Сочи
15/10
Манчини: Мы не заслуживали победы
15/10
Шарапова записала обращение после победы в Китае
15/10
Вслед за Нью-Йорком уголовное дело на Вайнштейна возбудили в Лондоне
15/10
На Луначарского зацепер остановил трамваи
15/10
После ДТП на Академика Лебедева машина врезалась в дом
15/10
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали три группы сталкеров
15/10
Максим Чудинов уходит из СКА
15/10
СКА проиграл вторую игру. На сей раз «Ак Барсу»
15/10
«Зенит» проиграл «Арсеналу»
15/10
ЦИК Киргизии подвел предварительные итоги президентских выборов
15/10
Путин назвал Россию Европой
15/10
В Финляндии ожидается снежная буря
15/10
PayPal опередила по капитализации American Express
15/10
«Зенит» и тульский «Арсенал» играют вничью
15/10
В КНДР назвали цель ядерной программы
15/10
Жена Месси подтвердила: в семье будет третий ребенок
15/10
Подругу погибшей в Доминикане россиянки задержали
15/10
Путин открыл Всемирный фестиваль молодежи в Сочи
15/10
Рассыпанный грузовиком металл собрал «железную» пробку на Бабушкина
15/10
«Заказчик убийства» Вороненкова впервые публично ответил на обвинения
15/10
«Зенит» выйдет на матч с «Арсеналом» без Дзюбы и трех аргентинцев
15/10
Назван лидирующий кандидат на выборах президента Киргизии
15/10
«Сенную» проверили за шесть минут
15/10
«Сенную» закрыли – найден бесхозный предмет
15/10
СМИ: Россиянин пытался совершить самосожжение в Нарве
15/10
В Москве эвакуировали Центральный дом художника
15/10
«Локомотив» упустил шанс догнать «Зенит»
15/10
Петербуржцев ждут умеренные дожди и ветер
15/10
Тиллерсон о КНДР: Дипломатические усилия продолжатся до первых бомб
15/10
Гидрометцентр не увидел снега в Подмосковье
15/10
Из-за вылетевшего на пути Nissan в Петербург опаздывают электрички
15/10
В Нижегородской области больше суток искали четырехлетнего сборщика грибов
15/10
На станции Кирпичный Завод электричка насмерть сбила мужчину
15/10
У Уткиной дачи нашелся новый подрядчик
15/10
В Сирии начался завершающий этап по освобождению Ракки
15/10
Задержан подозреваемый в убийстве пенсионерки в музее-заповеднике «Царицыно»
15/10
Экс-стратег Трампа предрек ему победу на президентских выборах 2020 года
15/10
Тарпищев: Шарапова проявила фантастический характер
15/10
На Петроградской стороне 25 человек эвакуировали из-за горящей постели
15/10
Южная Корея призвала КНДР решить ядерную проблему за столом переговоров
15/10
Глава Минздрава России предупредила о «молодеющем» инсульте
15/10
Польша заявила об обнаружении записи взрыва на самописце Ту-154 Качиньского
15/10
Из-за пожара в жилом доме на Петроградской стороне ограничено движение
15/10
«Родина» покажет лучшие зарубежные театральные постановки
15/10
Жительница Мурино пыталась продать Jaguar и потеряла 3 млн рублей
15/10
Моуринью отказался остаться в «МЮ» до конца карьеры
15/10
Два человека пострадали при хлопке газа в Ивановской области
15/10
Федерер обыграл Надаля в финале «Мастерса» в Шанхае
15/10
Вице-губернатор Константин Серов привез ветеринару подстреленного гуся
15/10
Саакашвили рассказал об «очень сильной схожести» Порошенко и Януковича
15/10
Воры-верхолазы испортили полуночный перекур жителю Парашютной
15/10
На Луначарского экскаватор стал эвакуатором
15/10
Мошенников с материнским капиталом поймали в Омской области
15/10
В Воронежском селе медведь убил человека
15/10
В Москве и Подмосковье выпал первый снег
15/10
Источник: Самолет со 178 людьми на борту сел во Внуково после задымления
15/10
На острове Пхукет утонул российский турист
15/10
Ласицкене: Знала, что не стану лучшей спортсменкой Европы
15/10
Новый участок Киевского шоссе до Гатчины закрыли после открытия
15/10
Женщина и ребенок пострадали в ДТП с такси на севере Петербурга
15/10
«Гранта» устроила ДТП с автобусом на Обводном: водитель в больнице
15/10
От ЛНР до бульвара Новаторов украинец прошел за трое суток, а ему грозит незаконный переход границы
15/10
В Казанском соборе поймали вора, обидевшего туриста из Китая
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
15.10.2017 22:38

Молодой человек сделал предложение на фестивале студентов в Сочи

На церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) молодой человек сделал предложение девушке. Церемонию открытия транслировал телеканал «Россия 24».

По словам молодого человека, который представился как Гоша из Владикавказа, «где-то в зале сиди моя девушка Кристина, которой я делал предложение два раза». Он пригласил ее на сцену, а потом встал на колено и сделал предложение. Девушка согласилась.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов был открыт 15 октября в Сочи. Церемония открытия проходила в Ледовом дворце «Большой», в ней принял участие президент России Владимир Путин.

Источник: РБК


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
13.10.2017 11:18

«Уральские авиалинии» подвели итоги работы за 9 месяцев 2017 года

Авиакомпания «Уральские авиалинии» рассказала о проделанной работе и результатах за 9 месяцев 2017 года. По сравнению с началом 2017 года показатели выросли
Петербургская строительная компания
11.10.2017 15:59

Аккредитован комплекс LIKE на Политехнической

Комплекс LIKE успешно прошел аккредитацию Сбербанком. Потенциальные покупатели квартир могут воспользоваться ипотечной программой с минимальной ставкой от 9,5% годовых
«Петербургская Недвижимость»
11.10.2017 13:44

Жилой комплекс «Вена» – призер конкурса к 90-летию Ленобласти

Первая очередь строительства ЖК «Вена», возведенного Setl City в микрорайоне «Семь столиц» в Кудрово, вошла в число призеров смотра-конкурса к 90-летию Ленинградской области в номинации «Новые жилые комплексы». Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
После смерти Дмитрия Марьянова Росздравнадзор проверит станцию скорой помощи
Умер актер Дмитрий Марьянов
Молодой человек сделал предложение на фестивале студентов в Сочи
Вслед за Нью-Йорком уголовное дело на Вайнштейна возбудили в Лондоне
Путин назвал Россию Европой
В КНДР назвали цель ядерной программы
Жена Месси подтвердила: в семье будет третий ребенок
Путин открыл Всемирный фестиваль молодежи в Сочи
Тиллерсон о КНДР: Дипломатические усилия продолжатся до первых бомб
Гидрометцентр не увидел снега в Подмосковье
Почему баттл Оксимирона и Дизастера – это круто?
Страдающее Средневековье: петербургский вариант
Скажи мне - чьё в Крыму?
Пранкеры Лексус и Вован: Если человек реально верит, то это уже не пропаганда. Это точка зрения
Независимость с отсрочкой исполнения
Арктический щит России пошел в баню
Выборы в Герцена пройдут с третьей попытки
О чем говорится в первой части фильма «Ложь Матильды»
Нобелевка по экономике: предложение ограничено
Илья Демаков: «На веру» дети уже ничего не воспринимают
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Вице-губернатор Константин Серов привез ветеринару подстреленного гуся

Почему баттл Оксимирона и Дизастера – это круто?

Валентин Илюшин/"Фонтанка.ру"

Путин открыл участок Киевского шоссе до Гатчины

Новости компаний
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
13.10.2017 11:18
«Уральские авиалинии» подвели итоги работы за 9 месяцев 2017 года
Авиакомпания «Уральские авиалинии» рассказала о проделанной работе и результатах за 9 месяцев 2017 года. По сравнению с началом 2017 года показатели выросли
Петербургская строительная компания
11.10.2017 15:59
Аккредитован комплекс LIKE на Политехнической
Комплекс LIKE успешно прошел аккредитацию Сбербанком. Потенциальные покупатели квартир могут воспользоваться ипотечной программой с минимальной ставкой от 9,5% годовых
«Петербургская Недвижимость»
11.10.2017 13:44
Жилой комплекс «Вена» – призер конкурса к 90-летию Ленобласти
Первая очередь строительства ЖК «Вена», возведенного Setl City в микрорайоне «Семь столиц» в Кудрово, вошла в число призеров смотра-конкурса к 90-летию Ленинградской области в номинации «Новые жилые комплексы». Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость»
MASTER Девелопмент
10.10.2017 16:02
Приобретать квартиры и паркинги в MASTER Серебристый бульвар 19 стало дешевле
У покупателей квартир от “MASTER Девелопмент” появилась уникальная возможность в октябре преоберсти квартиры со скидкой
ГК «УНИСТО Петросталь»
09.10.2017 10:41
В Колтушах появится «Корабль викингов» и остров «Пеппи Длинный чулок»
Такие необычные детские площадки ГК "УНИСТО Петросталь" заказала для первой очереди ЖК «Чудеса Света». Тендер на обустройство выиграла компания "РУСМАФ"
Компания КЕЙ
07.10.2017 10:00
Как выбрать фильтр для воды: обзор основных типов устройств от компании КЕЙ
Чистая вода - залог здоровья и долголетия, поэтому фильтр для воды должен быть в каждом доме. Специалисты компании КЕЙ помогут Вам разобраться с тем, какими бывают фильтры и в чем их особенности
ПАО «Группа ЛСР»
06.10.2017 11:02
Сразу четыре объекта «Группы ЛСР» получили награды конкурса «Лидер строительного качества – 2017
По результатам оценки конкурсной комиссии в номинации «Лучший объект жилищного строительства» жилой дом «Паруса» получил диплом I степени, а жилые комплексы «Три ветра» и «Калейдоскоп» – дипломы IIстепени. Жилой дом NEO стал обладателем диплома «Гран-при» – высшей награды конкурса
Компания «Главстрой-СПб»
05.10.2017 16:46
ЖК «Северная долина» признан лучшим объектом жилищного строительства
Компания «Главстрой-СПб» сообщает о победе жилого комплекса «Северная долина» в конкурсе «Лидер строительного качества-2017». Комплекс стал лауреатом в номинации «Лучший объект жилищного строительства»
ПАО «Группа ЛСР»
05.10.2017 12:23
Жилой комплекс NEVA HAUS получил «зеленый» сертификат GREEN ZOOM
В портфолио «Группы ЛСР» появился первый жилой проект, получивший золотой сертификат GREEN ZOOM. Жилой комплекс NEVA HAUS, строящийся на Петровском острове, прошел независимую оценку по стандартам энергоэффективности, водоэффективности и экологичности объектов недвижимости
ГК «ЦДС»
04.10.2017 13:19
Группа «ЦДС» признана «Лидером строительного качества»
Победителями конкурса «Лидер строительного качества» стали сразу два объекта застройщика – ЖК «Приневский» и ЖК «Новое Янино».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.