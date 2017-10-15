Манчини: Мы не заслуживали победы

В матче с «Арсеналом» у петербургского «Зенита» было множество шансов забить, но команда ими не воспользовалась. О том, что клуб не заслуживал победы в матче 15 октября заявил главный тренер Роберто Манчини.

«Всегда найдется матч, когда ты будешь не настолько хорош, чтобы обыграть соперника. Сегодня мы были недостаточно быстрыми, недостаточно хорошо двигались на поле, поэтому и проиграли», – цитирует слова тренера официальный сайт «Зенита».

Манчини отметил, что отъезд игроков в сборные приводит к некоторым проблемам. В частности, футболисты уезжают, в том числе, за океан и возвращаются неравномерно, в разные дни недели. Соответственно, и к тренировкам они приступают не одновременно.

«Мы встречались с командами, игравшими от обороны, и мы их побеждали. Повторюсь, футбол таков, что в нем рано или поздно проиграешь. Даже несмотря на то, что мы сегодня этого не заслуживали. Сегодня мы, возможно, были готовы не на сто процентов. Но это не отразится на наших следующих играх», – добавил наставник игроков «Зенита».

Он также прокомментировал игру Олега Шатова, заявив, что из-за восстановления после травмы игрок не мог находиться на поле больше 45 минут, и выразил надежду на то, что в ближайшее время футболист наберет форму.

Напомним, что «Зенит» проиграл «Арсеналу» с минимальным счетом.