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15.10.2017 22:11

Шарапова записала обращение после победы в Китае

Российская теннисистка Мария Шарапова обратилась к болельщикам через свой микроблог. Видео было опубликовано вечером 15 октября.

Шарапова отметила, что с нетерпением ожидает вылета в Москву. «Лечу на Родину», – пишет теннисистка.

Напомним, что на столичном турнире, который пройдет на следующей неделе, она будет выступать впервые с 2007 года. Сегодня Мария Шарапова выиграла первый турнир WTA после 15-месячной дисквалификации.


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05.09.2017 18:50

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29.09.2017 16:15
120 тысяч клиентов Группы ВТБ смогут бесплатно посетить матчи «ВТБ Кубок Кремля»
Более 120 тысяч клиентов Группы ВТБ смогут бесплатно посетить теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля - 2017», который пройдет в спорткомплексе «Олимпийский с 14 по 22 октября.
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27.09.2017 10:16
Компания «СпортДома» расширяет каталог доступных тренажеров
Основной задачей компании «СпортДома» является приобщение максимального числа людей к спорту и здоровому образу жизни. Поэтому было решено расширить каталог тренажеров, рассчитанных на широкую аудиторию
05.09.2017 18:50
«Петербургская Недвижимость» и Setl City наградили победителей Telegram-квеста #ПетербургскийДвиж
В субботу, 2 сентября, состоялась церемония награждения победителей Telegram-квеста #ПетербургскийДвиж. Компании «Петербургская Недвижимость» и Setl City поздравили первую десятку игроков, набравших максимальное количество очков, и вручили им заслуженные призы – модные самокаты и велосипед.
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25.08.2017 12:40
Олимпийская чемпионка выбрала компанию Setl City для покупки жилья
Заслуженный мастер спорта по вольной борьбе и олимпийская чемпионка 2012 года Наталья Воробьева приобрела квартиру в ЖК бизнес-класса «Палацио», который Setl City строит на 25-й линии Васильевского острова. Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость»
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Фитнес-трекеры набрали такую популярность в 2017 году, что пользователю, решившему выбрать себе подходящий аксессуар, придется всерьез призадуматься: какими функциями должно обладать устройство, насколько подходит оно для ежедневного ношения? На эти и другие вопросы ответили эксперты сети цифровой техники КЕЙ
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SUP-POLO покажет настоящий экстрим на воде
Новая азартная, увлекательная, зрелищная и многими доселе невиданная игра будет представлена 9 июля в акватории пляжа Петропавловской крепости компанией Тайм Триал.
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“Кубок форта Константин”
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Лучшие спортсмены России сразятся за 4 000$ на соревнованиях по вейкбордингу в Кронштадте
2 июля на территории форта Константин в парке активного отдыха «Кингвинч» состоятся всероссийские ежегодные соревнования по вейкбордингу “Кубок форта Константин”.
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