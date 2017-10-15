Шарапова записала обращение после победы в Китае

Российская теннисистка Мария Шарапова обратилась к болельщикам через свой микроблог. Видео было опубликовано вечером 15 октября.

Шарапова отметила, что с нетерпением ожидает вылета в Москву. «Лечу на Родину», – пишет теннисистка.

Напомним, что на столичном турнире, который пройдет на следующей неделе, она будет выступать впервые с 2007 года. Сегодня Мария Шарапова выиграла первый турнир WTA после 15-месячной дисквалификации.