На Луначарского зацепер остановил трамваи

Юный петербуржец катался на трамвае в Выборгском районе города, зацепившись за вагон. Экстремальное путешествие прервала полиция.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУП «Горэлектротранс», в районе шести вечера 15 октября трамваи на пересечении проспекта Луначарского и улицы Есенина встали из-за зацепера. Впрочем, надолго парализовать движение ему не удалось.

Зацепившегося за вагон «зайца» сняли совместно с сотрудниками правоохранительных органов. Как долго продолжалась его рискованная поездка, неизвестно, но в отдел полиции парня доставили уже более традиционным способом.

Там, как уточнили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, выяснилось, что ему 17 лет. Ему грозит воспитательный урок о недопустимости вмешательства в работу общественного транспорта, а его родителям – протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Между тем, накануне в Роскомнадзоре заявили, что зачищают соцсети от информации о зацепинге и руфинге. По требованию надзорного органа из «ВКонтакте» и YouTube уже исчезли почти две сотни страниц, провоцирующих молодёжь рисковать жизнью. Ещё 91 на очереди.