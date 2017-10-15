Вслед за Нью-Йорком уголовное дело на Вайнштейна возбудили в Лондоне

Лондонская полиция объявила, что уголовное дело, заведенное на Харви Вайнштейна в среду, 11 октября, за прошедшие четыре дня расширилось от одного до четырех эпизодов, по которым продюсер проходит подозреваемым. Об этом в воскресенье, 15 октября, сообщает Variety.

Очередное заявление на Вайнштейна поступило 14 октября. Британка, имя которой следствие пока не раскрывает, обвинила голливудского продюсера в трех изнасилованиях. По словам женщины, он дважды нападал на нее в Вестминстере — в 2010 и 2011 годах, а в третий раз надругался над ней в 2015-м, уже в другом лондонском районе Кэмден.

Формально повод для начала собственного расследования лондонской полиции дало поступившее 11 октября заявление британской актрисы Лизетт Энтони о том, что Вайнштейн изнасиловал ее в конце 1980-х. Вскоре артистка, известная по главной роли в мыльной опере «Холлиокс» и множеству других проектов на британском ТВ, рассказала прессе, что на протяжении всех 15 лет боялась говорить о пережитом преступлении. О том, что продюсер «Влюбленного Шекспира» и «Убить Билла» изнасиловал Энтони, знали только двое самых близких ее друзей.

Таким образом, бывший глава студий Miramax и The Weinstein Co. является фигурантом полицейских расследований уже в двух городах: 11 октября Нью-Йоркский департамент полиции объявил о том, что возобновляет дело против Харви, открытое еще в 2004 году. Детали этого расследования остаются в тайне.

Вайнштейн был уволен из The Weinstein Company 9 октября на фоне скандала с сексуальными домогательствами. О приставаниях голливудского дельца заявили десятки работавших с ним женщин, а несколько актрис обвинили его в изнасиловании. Сам продюсер назвал происходящее заговором, подстроенным его братом Бобом, чтобы получить полный контроль над компанией.

Харви Вайнштейн основал The Weinstein Company вместе с братом в 2005 году. Перед этим они были вынуждены уйти из созданной ими еще в 1980-х студии Miramax, главным акционером которой в 1990-х стал Disney. Вайнштейн продюсировал и выпускал в прокат такие фильмы, как «Криминальное чтиво», «Влюбленный Шекспир», «Детки», «Крик», «Секс, ложь и видео», «Кэрол», «Убить Билла».

Напомним, что 14 октября стало известно об исключении Харви Вайнштейна из Американской киноакадемии.