В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали три группы сталкеров

Украинские правоохранители задержали три группы сталкеров на территории зоны Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Управление превентивной деятельности в Киевской области.

Как отмечается, среди задержанных — двое россиян. В отношении сталкеров составили административные протоколы.

«Первую группу сталкеров, которая состояла из четырех молодых ребят, обнаружили в районе караула «Терехи», вторую — в отселенном городе Припять. Туда в обход контрольно-пропускных пунктов проникли трое ребят. Третью группу сталкеров, незаконно проникли на территорию зоны отчуждения, правоохранители выявили в районе отселенного села Залесье», — говорится в сообщении.

В третьей группе, состоявшей из пяти человек, были и два гражданина России. Задержанным грозит штраф в размере от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.