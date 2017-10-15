Максим Чудинов уходит из СКА
Петербургский СКА и омский «Авангард» обменялись игроками. Как сообщается на официальном сайте армейцев 15 октября, из клуба уходит Максим Чудинов.
К СКА, в свою очередь, переходят права на 17-летнего воспитанника омского клуба – форварда юниорской сборной России Дмитрия Завгороднего. В данный момент игрок «Авангарда» выступает в Северной Америке.
«За годы выступлений в СКА Максим Чудинов вместе с командой стал чемпионом России и дважды выиграл Кубок Гагарина. В этом сезоне защитник провел 14 матчей и отметился двумя результативными передачами», – отмечается в сообщении СКА.