Максим Чудинов уходит из СКА

Петербургский СКА и омский «Авангард» обменялись игроками. Как сообщается на официальном сайте армейцев 15 октября, из клуба уходит Максим Чудинов.

К СКА, в свою очередь, переходят права на 17-летнего воспитанника омского клуба – форварда юниорской сборной России Дмитрия Завгороднего. В данный момент игрок «Авангарда» выступает в Северной Америке.