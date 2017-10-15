СКА проиграл вторую игру. На сей раз «Ак Барсу»

В Петербурге завершилась встреча между СКА и казанским «Ак Барсом». Армейцы проиграли в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра прошла в городе на Неве 15 октября и завершилась со счетом 2:3.

У петербургской команды на 40-й минуте отличился Илья Ковальчук и на 42-й – Сергей Калинин. Победу казанцам принес Владимир Ткачев, он забил в орветайме.

«Был хороший хоккей, много борьбы, накал. Наверное, первый в сезоне такой серьезный матч, в кость. Потом овертайм и глупая ошибка», – заявил журналистам после встречи главный тренер СКА Олег Знарок.

Наставник «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов, в свою очередь, отметил, что оба соперника решали свои задачи, и его подопечные сыграли согласно данной тренером схеме.

Отметим, 11 октября СКА проиграл хоккейному клубу «Сочи».