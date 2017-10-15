«Зенит» проиграл «Арсеналу»

«Зенит» проиграл на своём поле тульскому «Арсеналу» со счетом 0–1.

Первый тайм матча «Зенит» – «Арсенал» на стадионе «Санкт–Петербург арена» прошли без особых голевых моментов. Однако во втором тайме Манчини внес коррективы в игру, выпустил на поле Дзюбу, и петербуржцы пошли вперед. «Зенит» даже дважды сумел забить после розыгрыша стандартов, но оба раза рефери зафиксировал вне игры. А тульские футболисты, тем временем смогли поймать зенитовцев на контратаке и Кангва открыл счет в матче. Больше не одной из команд забить не удалось.