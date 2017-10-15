В КНДР назвали цель ядерной программы

По словам главы делегации Северной Кореи на ассамблее Межпарламентского союза, ракетно-ядерная программа КНДР нацелена на защиту независимости страны, передает РИА Новости.

«Мы хотели сделать заявление, что наша страна подвергается угрозе того, что само ее существование поставлено на карту, и она может быть уничтожена США. История доказывает, что нам надо самим защищаться, и наши ядерные программы — это программы ядерного сдерживания, они нацелены на защиту нашей независимости», — сказал он.